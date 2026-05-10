«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: видео голов матча РПЛ

«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Ахмат Арене» в Грозном.

На 38-й минуте гости открыли счет — гол забил Мохамед Аззи. Хозяева отыгрались за семь минут до конца основного времени матча — отличился Галымжан Кенжебек.

38-я минута. Аззи — 0:1

83-я минута. Кенжебек — 1:1

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