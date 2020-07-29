Лодыгин может перейти в «Торпедо»

Бывший вратарь сборной России и «Зенита» Юрий Лодыгин близок к переходу в «Торпедо». В команду Сергея Игнашевича он может перейти как свободный агент — 31 июля истекает контракт 30-летнего голкипера с тульским «Арсеналом».

В 7 матчах прошедшего сезона Лодыгин пропустил 15 мячей, 1 встречу он отыграл на «ноль». Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро. В начале 2020 года он покинул турецкий «Газиантеп». (Вячеслав Короткин)