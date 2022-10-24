Полузащитник «Химок» Магомедов считает, что разгромная победа «Спартака» была не по игре

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов в комментарии для «СЭ» высказал о разгромном поражении от «Спартака» (0:5) в матче 14-го тура РПЛ.

«Думаю, 0:5 точно не по игре. Что происходит? Пропустили пять, не забили свои моменты. Нечего сказать, — подчеркнул Магомедов. — Пропустили быстрые голы. Надо разбирать, второй гол — это свои ошибки. После первых двух голов, вроде, выровняли ситуацию. Были моменты, но не забили. Во втором тайме тоже начали наседать, взяли инициативу в свои руки. Но пропустили в первом же моменте. Тяжело что-то сказать.

Идет перестройка. Руки опускать не будем, будем работать. Рано или поздно все придет», — заявил футболист.

«Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблице чемпионата России с 29 очками. «Химки» занимают 15-е место с 9 очками после 14 туров.