«Левски» отказался от матча со «Спартаком» под давлением правительства Болгарии

Как стало известно «СЭ», болгарский «Левски» отказался от товарищеского матча со «Спартаком» на сборах в ОАЭ под давлением со стороны правительства страны.

Болгары готовы были играть с московской командой, контракт на матч был подписан. Еще накануне никаких предпосылок для отмены игры не было. Однако внешние факторы вынудили руководство «Левски» отказаться от проведения встречи с российской командой.

Сегодня, 20 января, «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

«Спартак» проведет товарищеский матч с клубом АГМК из Узбекистана вместо игры с «Левски».