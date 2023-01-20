«За Промеса не волнуйтесь!». Монолог Леонида Трахтенберга об информационных «наездах» на звезду «Спартака»

Бывший директор департамента по связям с общественностью ФК «Спартак» Леонид Трахтенберг в прямом эфире программы «На троих с Рабинером» высказал мнение о недавних сообщениях в ряде телеграм-каналов о форварде красно-белых Квинси Промесе, якобы обвиняемом в Нидерландах в транспортировке наркотиков и потому не поехавшем в ОАЭ на первый сбор «Спартака»:

— Я обратил внимание, еще будучи пресс-атташе «Спартака»: как только нам предстоит какой-то важный отрезок сезона или ответственная игра, непременно всплывает высосанная из пальца информация. Раньше, если ты в СМИ даже слесаря Пупкина называл токарем, то получал выговор и год не ездил за границу. А сегодня можно написать все что угодно. Сегодня можно опубликовать «новость», что, к сожалению, остановилось сердце у того-то. Набрать на ней кликов и лайков, а завтра добавить к ним еще большую порцию кликов и лайков, сообщив о том, что эта информация не совсем верна, а на самом деле он жив и неплохо себя чувствует.

Мне кажется, те, кто это пишет, рассчитывают, что тем самым выбьют игрока и команду из седла — и они не смогут должным образом подготовиться; что это повлияет на атмосферу в команде. На самом деле, хочу всех этих людей разочаровать: футболисты к таким заметкам, как правило, относятся весьма снисходительно. Многие их не читают. Многие над ними посмеиваются. И так далее.

Истерия, которая происходит в связи с отсутствием Промеса на сборах в Эмиратах, преследует цель, о которой я говорил: чтобы Квинси не смог должным образом подготовиться к весенней части сезона. Но уверен, что он будет готов не хуже, чем все остальные футболисты, которые сегодня работают в Эмиратах, а потом поедут в Турцию.

У меня есть пример Ильи Цымбаларя. У нас в 1995 году очень многие футболисты с самого начала сезона получили травмы — буквально полкоманды. Просто эпидемия! Мы с Олегом Романцевым только разводили руками — но, конечно, «Спартак» продолжал играть и бороться с Владикавказом за чемпионство. Такой уж получился сезон.

В частности, Цымбаларь проболел месяца два и перед игрой в Сочи с «Жемчужиной» тренировался всего неделю. В день игры Романцев пригласил его к себе в номер. Я был там же. Главный тренер спросил: «Илюша, ты можешь сыграть хотя бы тайм, первый? Если можешь, я тебе буду благодарен. Только честно скажи. Потому что ты тренировался всего неделю после долгого перерыва, но по предматчевой тренировке мне показалось, что ты готов».

А для Романцева предматчевая тренировка была очень важна. На ней он черпал для себя очень важные детали и уже с утра в день игры определял состав команды на матч. Цымбаларь сказал: «Смогу!» — и Романцев его выпустил. В перерыве Олег Иванович спрашивает: «А второй тайм сможешь сыграть?» — «Конечно, смогу!» Тренер сказал: мол, извини меня, может быть, тебе сейчас очень тяжело, поскольку ты мало тренировался. Но ты был лучшим на поле, как же я тебя не выпущу на второй тайм? И во втором он тоже был лучше всех.

Тут и вижу аналогию с Промесом. Легкие невысокие футболисты, обладающие ювелирной техникой, быстрее набирают форму, чем габаритные игроки. Когда-то в «Спартаке» немножко тренировался Леонидас из «Коринтианса», первый реальный бразильский профессионал, который играл в нашем чемпионате — сначала за ЦСКА, потом за «Торпедо». Так вот, Леонидас всегда Цымбаларю говорил: «Ты не русский — ты бразилец!» Илья часто обводил соперников «на носовом платке», раскачивая влево, вправо и потом делая рывок. Он даже после этого смеялся — и на тренировках, и даже в играх. Так Илья радовался игре.

Промес — такой же! Ему совершенно не нужны какие-то сверхусилия, для того чтобы работать с мячом, как многим другим игрокам, у которых многое построено на «физике». Думаю, что «физику» за это время Промес подтянет, а все остальное у него есть. Поэтому за Промеса не волнуйтесь!

Полностью интервью с Трахтенбергом — в Youtube-канале Игоря Рабинера «РабиНерв».