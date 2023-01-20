Туфан Садыгов: «У «Химок» идет серьезная трансферная политика. Команда вас еще обрадует»

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о трансферной политике подмосковного клуба.

— Я могу высказать только личное мнение, — цитирует «РБ Спорт» Садыгова. — Сейчас у клуба идет серьезная трансферная политика. Информация о ней закрыта, поэтому вы ничего не знаете. Игроки, которые сейчас уходят, — это ребята из ФНЛ. Что касается тренера, Гогниев эту команду не формировал. Он пришел в уже сформированную команду. Раньше трансферами занимался лично Юран. Это был другой футбол. Сейчас будет другая команда. Думаю, она вас еще обрадует.

Ранее стало известно, что «Химки» покинули полузащитники Денис Глушаков, Илья Кухарчук и Илья Камышев.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах.