Экс-президент «Локомотива» прокомментировал назначение Семина на пост главного тренера «Ростова»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Ростова».
«Валерий Георгиевич создал эту команду, значительно ее изменил, создал определенный стиль, и она выглядит неплохо. Но тактической мудрости этой команде все время немного не хватало — и это Палыч может ей дать. А самое главное, в последних двух матчах я увидел, что «Ростов» был какой-то опустошенный, играл не с горящими глазами. Вот тут Юрий Палыч, конечно, незаменим.
Думаю, он придаст игрокам новый стимул, и команда будет совсем по-другому выглядеть. В принципе, команда хорошая и обученная, но ей не хватает немного тактической выучки и азарта. У Юрия Палыча есть одно очень хорошее качество: он может быстро наладить игру и быстро привести команду в чувство. Уже начался чемпионат, нет времени для раскачки, и здесь он незаменим», — сказал Наумов в интервью «Газете.Ru».
Контракт с 74-летним специалистом подписан на два года.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/04/n_16338476.shtml
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