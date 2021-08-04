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Экс-президент «Локомотива» прокомментировал назначение Семина на пост главного тренера «Ростова»

12:57
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Ростова».

«Валерий Георгиевич создал эту команду, значительно ее изменил, создал определенный стиль, и она выглядит неплохо. Но тактической мудрости этой команде все время немного не хватало — и это Палыч может ей дать. А самое главное, в последних двух матчах я увидел, что «Ростов» был какой-то опустошенный, играл не с горящими глазами. Вот тут Юрий Палыч, конечно, незаменим.

Думаю, он придаст игрокам новый стимул, и команда будет совсем по-другому выглядеть. В принципе, команда хорошая и обученная, но ей не хватает немного тактической выучки и азарта. У Юрия Палыча есть одно очень хорошее качество: он может быстро наладить игру и быстро привести команду в чувство. Уже начался чемпионат, нет времени для раскачки, и здесь он незаменим», — сказал Наумов в интервью «Газете.Ru».

Контракт с 74-летним специалистом подписан на два года.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/04/n_16338476.shtml

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Иван Шитик все материалы автора

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