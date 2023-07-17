Лепехин: «Фернандес — не кот в мешке для «Зенита», футболист зарекомендовал себя в России»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин рассказал, как относится к переходу экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Положительно. Для «Зенита» это неплохое приобретение. Тем более человек зарекомендовал себя в России, его все хорошо знают. Это не кот в мешке. Хотя нужно понимать, что он не молодеет. Но в любом случае для «Зенита» это плюс», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лепехина.

Также он высказался о разговорах про лишний вес футболиста.

«Может, у Марио и есть лишний вес. Его год никто не видел. Но у него от природы физические возможности позволяют играть с лишним весом», — добавил Лепехин.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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