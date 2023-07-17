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«Зенит» показал, как прошла первая тренировка Марио Фернандеса в команде

Мария Гусева
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Марио Фернандес на тренировке с «Зенитом».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» опубликовал видео первой тренировки защитника Марио Фернандеса в новой команде.

«Зенит» 17 июля объявил о подписании контракта с 32-летним защитником. Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон. Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.

Кроме того, на счету Фернандеса 5 голов в 33 матчах за сборную России. В 2021 году он объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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