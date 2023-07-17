Соболев рассказал, как бабушка в аптеке грубо ответила ему на предложение о помощи

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о ситуации, которая произошла с ним в аптеке.

«Я захожу в аптеку, что-то надо было купить, не помню. Стоит бабушка, выбирает лекарства, наскребывает деньги, чтобы отдать. Выходит около трех тысяч рублей, она что-то там убирает, добавляет. Минут двадцать я за ней в очереди стою. Думаю, блин, оплачу бабушке, сделаю ей приятно. Говорю: «Давайте я оплачу». Она поворачивается: «Иди на...».

Я все равно говорю: «Давайте оплачу». Она отвечает: «Вот там люди стоят, им оплати, мне не надо», — рассказал Соболев в видео, опубликованном на Youtube-канале «Бей Беги».

В прошедшем сезоне Соболев провел за «Спартак» 32 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.