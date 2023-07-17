Соболев рассказал, как бабушка в аптеке грубо ответила ему на предложение о помощи
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о ситуации, которая произошла с ним в аптеке.
«Я захожу в аптеку, что-то надо было купить, не помню. Стоит бабушка, выбирает лекарства, наскребывает деньги, чтобы отдать. Выходит около трех тысяч рублей, она что-то там убирает, добавляет. Минут двадцать я за ней в очереди стою. Думаю, блин, оплачу бабушке, сделаю ей приятно. Говорю: «Давайте я оплачу». Она поворачивается: «Иди на...».
Я все равно говорю: «Давайте оплачу». Она отвечает: «Вот там люди стоят, им оплати, мне не надо», — рассказал Соболев в видео, опубликованном на Youtube-канале «Бей Беги».
В прошедшем сезоне Соболев провел за «Спартак» 32 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.
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|ЦСКА
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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