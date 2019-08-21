Леонид Федун рассказал о фанатах «Спартака» и пиджаке Кононова

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу разговоров вокруг главного тренера красно-белых Олега Кононова, в том числе о его будущем и имидже. Вдобавок босс московского клуба не стал раскрывать подробности встреч с активными болельщиками команды.

— Вас раздражают слухи и разговоры в футбольном мире, что Кононов — это тренер на некий переходный период, до окончания этого сезона?

— Никто из тренеров не имеет постоянного статуса. Может быть, только если хозяин начнет тренировать, он сам себя не будет увольнять. Но это маловероятно. Поэтому если есть результат, то любой тренер будет работать. В данном случае у Кононова имелся абсолютный кредит доверия, я прекрасно понимал, что он должен сделать и почему. Он должен был разрушить старую команду и слепить новую.

Кстати, у того же Черчесова, как вы помните, это не получилось. Потому что, когда он принял крайне непопулярные решения, мы заканчивали сезон одной командой, а другую не успели сформировать. Он был вынужден уйти. Подобный период — тяжелый, давайте дадим Олегу Георгиевичу себя реализовать.

Я дважды встречался с нашими болельщиками и руководителями фан-группировок и пытался донести эту идею. На мой взгляд, получилось, хотя до сих пор продолжаются провокации. По-прежнему какие-то могущественные силы, которые могут даже взламывать сайты, пытаются раскачать лодку под названием «Спартак». Но у них ничего не получится.

— Это была ваша первая встреча с болельщиками?

— Нет, я каждый год с ними встречаюсь. Тут пришлось сделать это несколько раз. Мы договорились не раскрывать подробностей, поэтому больше ничего говорить по теме не могу.

— Вы были инициатором встречи?

— Нет, это — взаимный интерес.

— Не называя деталей, вы довольны ее итогом? После нее оскорбления в адрес Кононова прекратились.

— Плюс мы стали выигрывать. При всем уважении, все-таки во «Фратрии», если не ошибаюсь, 13 или 14 группировок, которые не всегда даже единодушны между собой в каких-то вопросах. У нас народная команда — абсолютная демократия, много разных партий и движений. Поэтому кому-то что-то нравится, а кому-то — нет. Это прекрасно.

— Возможно, шуточное наблюдение: четыре матча Кононов без пиджака — четыре победы. Не вы ему посоветовали сменить стиль?

— Олег Георгиевич самодостаточный человек, чтобы сам принять то или иное решение. Если пиджак стал мемом, конечно, носить его... Это шоу-бизнес, и в нем есть определенные требования. Кононов их понимает и считывает. (Максим Максимов)

Полностью интервью Леонида Федуна — здесь