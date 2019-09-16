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Леонид Федун: «Кононов не подавал в отставку. Он будет работать как минимум до декабря»

15:59
14 сентября. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:2. Леонид Федун (справа) и Томас Цорн. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 сентября. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:2. Леонид Федун (справа) и Томас Цорн. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию о том, что главный тренер команды Олег Кононов подавал в отставку.

15&nbsp;сентября. Москва. Открытая тренировка &laquo;Спартака&raquo; для владельцев абонементов на&nbsp;сезон-2019/2020.«Почему Карреру уволили за три поражения, а Кононова — нет?!«

— Появилась информация о том, что тренер подал в отставку, а вы ее не приняли? — вопрос Федуну.

— Нет, не было такого.

— Чушь?

— Чушь. Он будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там, в декабре, будем смотреть. (Сергей Егоров)

В субботу, 14 сентября, «Спартак» в 9-м туре РПЛ, первом после паузы на игры сборных, уступил на своем поле «Уралу» (1:2). Поражение стало третьим домашним подряд и четвертым в пяти последних встречах во всех турнирах (с учетом двух с «Брагой» в отборе Лиги Европы). Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков.

14&nbsp;сентября. Москва. Тушино. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Главный тренер красно-белых Олег Кононов.Вечный Олег. Кононов снова проиграл. Но его не уволят

Как сообщал в субботу «СЭ», поражение от «Урала» не повлияет на возможный уход Кононова с поста главного тренера московского клуба.

В воскресенье эту позицию на встрече с владельцами абонементов на домашние матчи красно-белых подтвердил генеральный директор клуба Томас Цорн. «Кононов не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант, у него новая команда, она должна сыграться», — сказал он.

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