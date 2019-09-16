Леонид Федун: «Кононов не подавал в отставку. Он будет работать как минимум до декабря»

Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию о том, что главный тренер команды Олег Кононов подавал в отставку.

— Появилась информация о том, что тренер подал в отставку, а вы ее не приняли? — вопрос Федуну.

— Нет, не было такого.

— Чушь?

— Чушь. Он будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там, в декабре, будем смотреть. (Сергей Егоров)

В субботу, 14 сентября, «Спартак» в 9-м туре РПЛ, первом после паузы на игры сборных, уступил на своем поле «Уралу» (1:2). Поражение стало третьим домашним подряд и четвертым в пяти последних встречах во всех турнирах (с учетом двух с «Брагой» в отборе Лиги Европы). Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков.

Как сообщал в субботу «СЭ», поражение от «Урала» не повлияет на возможный уход Кононова с поста главного тренера московского клуба.

В воскресенье эту позицию на встрече с владельцами абонементов на домашние матчи красно-белых подтвердил генеральный директор клуба Томас Цорн. «Кононов не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант, у него новая команда, она должна сыграться», — сказал он.