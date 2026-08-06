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Судейство

6 августа, 15:08

Левников назначен на матч между «Спартаком» и «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС опубликовал назначения арбитров на матчи 3-го тура РПЛ.

Матчи третьего тура пройдут 8-10 августа.

Игру между «Спартаком» и «Краснодаром», которые делят с «Зенитом» и махачкалинским «Дниамо» лидерство в турнирной таблице после двух туров, рассудит Кирилл Левников. ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в воскресенье, 9 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Назначения судей на матчи 3-го тура РПЛ:

8 августа (суббота)

«Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Локомотив» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Виктор Кулагин.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Александр Гвардис.

9 августа (воскресенье)

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Семенов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Николай Иванов.

«Зенит» — «Родина»: судья — Игорь Капленков

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Французов.

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Андрей Филипкин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.

10 августа (понедельник)

«Факел» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Алексей Лунев, Никита Матиеску; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Юрий Баскаков.

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ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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