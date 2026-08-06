Левников назначен на матч между «Спартаком» и «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ

РФС опубликовал назначения арбитров на матчи 3-го тура РПЛ.

Матчи третьего тура пройдут 8-10 августа.

Игру между «Спартаком» и «Краснодаром», которые делят с «Зенитом» и махачкалинским «Дниамо» лидерство в турнирной таблице после двух туров, рассудит Кирилл Левников. ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в воскресенье, 9 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Назначения судей на матчи 3-го тура РПЛ:

8 августа (суббота)

«Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Локомотив» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Виктор Кулагин.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Александр Гвардис.

9 августа (воскресенье)

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Семенов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Николай Иванов.

«Зенит» — «Родина»: судья — Игорь Капленков

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Французов.

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Андрей Филипкин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.

10 августа (понедельник)

«Факел» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Алексей Лунев, Никита Матиеску; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Юрий Баскаков.