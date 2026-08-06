Левников назначен на матч между «Спартаком» и «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ
РФС опубликовал назначения арбитров на матчи 3-го тура РПЛ.
Матчи третьего тура пройдут 8-10 августа.
Игру между «Спартаком» и «Краснодаром», которые делят с «Зенитом» и махачкалинским «Дниамо» лидерство в турнирной таблице после двух туров, рассудит Кирилл Левников. ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в воскресенье, 9 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Назначения судей на матчи 3-го тура РПЛ:
8 августа (суббота)
«Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Локомотив» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок
Помощники судьи — Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Виктор Кулагин.
ЦСКА — «Ростов»: судья — Василий Казарцев
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Александр Гвардис.
9 августа (воскресенье)
«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Семенов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Николай Иванов.
«Зенит» — «Родина»: судья — Игорь Капленков
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.
«Спартак» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Французов.
«Рубин» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян
Помощники судьи — Андрей Филипкин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.
10 августа (понедельник)
«Факел» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Алексей Лунев, Никита Матиеску; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Юрий Баскаков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0