Угальде заявил, что доволен всем в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал «СЭ» об игре за клуб.

— Был ли у тебя вариант аренды или трансфера?

— Я думаю о том, чтобы играть хорошо каждый день. Двигаюсь от игры к игре. Я сейчас абсолютно доволен всем. Не могу говорить о будущем, но сейчас я всем доволен и полностью сосредоточен на игре в клубе.

— Еще давно писали про «ПСЖ», это так и осталось слухом?

— Не знаю.

— Представляешь себя в этом клубе?

— Я сейчас в «Спартаке».

Угальде выступает за красно-белых с января 2024 года. За это время нападающий провел 93 матча и забил 29 голов.