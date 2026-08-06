Новичок «Спартака» Даку: «Хочу выиграть чемпионат и Кубок России»

Нападающий Мирлинд Даку поделился ожиданиями от сезона-2026/27 после перехода в «Спартак» из «Рубина».

«Я пришел сюда выиграть титулы и сделать людей здесь счастливыми. Сколько хочу забить за сезон? Уже забил дважды. Но в интервью никогда не называю каких-то конкретных цифр. Просто хочу отличаться, а в конце выиграть чемпионат и Кубок. Клуб и его болельщики заслуживают трофеев. Готов отдавать ради этого все, на что способен», — приводит слова Даку пресс-служба красно-белых.

«Спартак» объявил о подписании 28-летнего форварда 6 августа. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан на три года.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023-го. В общей сложности он провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.