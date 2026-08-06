Антона Заболотного отстранили от футбола на полгода за употребление допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило бывшего нападающего «Спартака» Антона Заболотного на полгода за употребление допинга.

Об этом 35-летний футболист сообщил в соцсетях.

«Сегодня состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на срок 6 месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры. Спасибо юристам и всем тем, кто поддерживал меня», — написал Заболотный.

В апреле 2026 года у Заболотного в организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). После этого футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом.

30 апреля санкции с игрока были сняты. РУСАДА разрешило футболисту вернуться к тренировкам и участию в официальных матчах.

Сейчас Заболотный находится в статусе свободного агента. Летом у него истек контракт со «Спартаком».