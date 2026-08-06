Новичок «Спартака» Даку о кумирах: «Очень нравился Тотти, а позже — Ибрагимович»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку рассказал о том, кого считал кумирами среди футбольных форвардов.

«Когда только начинал смотреть футбол, мне очень нравился Франческо Тотти. А позже любимым игроком стал Ибрагимович. Много было сильных нападающих, но Златан выделялся для меня. И своей игрой, и своим образом. Лучший сегодня? Если выбирать с учетом всех параметров, то для меня номер один — Харри Кейн», — приводит слова Даку пресс-служба красно-белых.

«Спартак» объявил о подписании 28-летнего форварда 6 августа. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан на три года.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023-го. В общей сложности он провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.