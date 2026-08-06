Юрист Заболотного: «Срок дисквалификации Антона завершится в середине января»

Юрист бывшего нападающего «Спартака» Антона Заболотного и руководитель спортивной практики «Клевер консалт» Анна Анцелиович назвала срок завершения дисквалификации 35-летнего футболиста.

Ранее Заболотный написал в соцсетях, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило его от футбола на 6 месяцев. Он назвал решение справедливым.

«Срок дисквалификации Заболотного завершится в середине января», — приводит слова Анцелиович ТАСС.

В апреле 2026 года у Заболотного в организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). После этого футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом.

30 апреля санкции с игрока были сняты. РУСАДА разрешило футболисту вернуться к тренировкам и участию в официальных матчах.

Сейчас Заболотный находится в статусе свободного агента. Летом у него истек контракт со «Спартаком».