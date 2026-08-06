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6 августа, 15:05

Юрист Заболотного: «Срок дисквалификации Антона завершится в середине января»

Сергей Филин

Юрист бывшего нападающего «Спартака» Антона Заболотного и руководитель спортивной практики «Клевер консалт» Анна Анцелиович назвала срок завершения дисквалификации 35-летнего футболиста.

Ранее Заболотный написал в соцсетях, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило его от футбола на 6 месяцев. Он назвал решение справедливым.

«Срок дисквалификации Заболотного завершится в середине января», — приводит слова Анцелиович ТАСС.

В апреле 2026 года у Заболотного в организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). После этого футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом.

30 апреля санкции с игрока были сняты. РУСАДА разрешило футболисту вернуться к тренировкам и участию в официальных матчах.

Сейчас Заболотный находится в статусе свободного агента. Летом у него истек контракт со «Спартаком».

Источник: ТАСС
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Антон Заболотный
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
РУСАДА
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
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Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
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 2
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Натан Гассама

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Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

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 1 1 0
Эгаш Касинтура
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Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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