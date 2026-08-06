Тренер «Зенита» Оливейра объяснил, почему Мостовой получает мало игрового времени

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» высказался об игровом времени полузащитника Андрея Мостового.

«Почему так мало играет Мостовой? Конкуренция в команде. Андрей тоже будет получать свои шансы. Мы на него рассчитываем и посмотрим, как дальше будет. Он не вышел и в Кубке? Это решение главного тренера, на данный момент дают шансы другим футболистам. Мостовой сто процентов их получит. Он же в прошлой игре с «Оренбургом» вышел», — сказал Оливейра «СЭ».

В сезоне-2026/27 Мостовой принял участие в одном матче РПЛ, выйдя на замену на 84-й минуте встречи с «Оренбургом» (3:0). В игре Кубка России с «Балтикой» (1:0) полузащитник на поле не появился.