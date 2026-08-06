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6 августа, 15:50

Тренер «Зенита» Оливейра объяснил, почему Мостовой получает мало игрового времени

Роман Кольцов
Корреспондент

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» высказался об игровом времени полузащитника Андрея Мостового.

«Почему так мало играет Мостовой? Конкуренция в команде. Андрей тоже будет получать свои шансы. Мы на него рассчитываем и посмотрим, как дальше будет. Он не вышел и в Кубке? Это решение главного тренера, на данный момент дают шансы другим футболистам. Мостовой сто процентов их получит. Он же в прошлой игре с «Оренбургом» вышел», — сказал Оливейра «СЭ».

В сезоне-2026/27 Мостовой принял участие в одном матче РПЛ, выйдя на замену на 84-й минуте встречи с «Оренбургом» (3:0). В игре Кубка России с «Балтикой» (1:0) полузащитник на поле не появился.

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Андрей Мостовой
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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 1 1 0
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Оренбург

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