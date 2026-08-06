Даку о своих функциях в «Спартаке»: «Разница с «Рубином» большая, будет больше шансов забить»

Нападающий Мирлинд Даку рассказал об изменении своей роли на поле после перехода в «Спартак» из «Рубина».

«Разница по сравнению с «Рубином» будет большая. В Казани мы много оборонялись. А теперь я буду в команде, которая из 90 минут 80 может проводить в атаке. И лично для меня это плюс. У меня как у форварда будет больше шансов отличиться. С таким сильным составом можно рассчитывать на большой успех», — приводит слова Даку пресс-служба красно-белых.

«Спартак» объявил о подписании 28-летнего форварда 6 августа. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан на три года.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023-го. В общей сложности он провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.