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Отставка Кононова на данный момент не рассматривается

20:05
14 сентября. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:2. Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 сентября. Москва. «Спартак» — «Урал» — 1:2. Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», поражение от «Урала» на своем поле в матче 9-го тура премьер-лиги (1:2) не повлияет на возможный уход Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».

14 сенятбря. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Отман Эль-Кабир забивает победный гол.В Тушине снова вспоминают о Каррере. «Спартак» проиграл «Уралу»

Руководство красно-белых делает скидку на то, что в ходе паузы на игры сборных в команде отсутствовало 11 футболистов. Кононов продолжит работу как минимум до встречи 10-го тура премьер-лиги с «Уфой». (Вячеслав Короткин)

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков.

Спартак — Урал

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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