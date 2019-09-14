Отставка Кононова на данный момент не рассматривается
20:05
Как стало известно «СЭ», поражение от «Урала» на своем поле в матче 9-го тура премьер-лиги (1:2) не повлияет на возможный уход Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».
Руководство красно-белых делает скидку на то, что в ходе паузы на игры сборных в команде отсутствовало 11 футболистов. Кононов продолжит работу как минимум до встречи 10-го тура премьер-лиги с «Уфой». (Вячеслав Короткин)
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков.
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