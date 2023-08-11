Ледяхов заявил, что «Спартак» готов составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство

Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов заявил, что «Спартак» готов составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.

«Об успехах в любом случае стоит говорить. Подопечные Гильермо Абаскаля на старте сезона выглядят отлично. А главное они показывают зрелищную игру. Это нельзя не отметить. Мы видим, что москвичи также находятся в потрясающем состоянии, как моральном, так и физическом. Хорошая готовность помогает им переламывать ход неудачно складывающихся матчей во вторых таймах. Но и ментально они настроены побороться за самые высокие места. Клуб по определению всегда ставит перед собой соответствующие задачи, но не припомню, чтобы он начинал настолько мощно. Будем надеяться, команда бросит перчатку «Зениту». Посмотрите на трансферную кампанию петербуржцев. Да, они приобрели неплохих новичков, но ушли два ключевых исполнителя — Далер Кузяев и Малком. Плюс, под вопросом будущее Вендела. В результате они пока совсем не впечатляют. А у москвичей прекрасная обойма. Уверен, «Спартак» даст бой «Зениту». Более того, это главный претендент на чемпионство», — приводит слова Ледяхова RT.

После трех туров «Спартак» и «Краснодар» делят первую строчку в турнирной таблице, набрав девять очков. «Зенит» — восьмой (4 очка).