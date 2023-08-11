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Сегодня, 13:43

Семак: «Легко с «Факелом» никому и никогда не будет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 4-го тура РПЛ против «Факела».

— Мы прекрасно знаем и главного тренера, и команду — она очень неуступчивая, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Что касается корреляции между качество игры и количеством набранных очков, то я думаю, им немного не повезло, потому что во всех матчах «Факел» забивает. Думаю, недобор очков связан с реализацией и невезением. Команда неплохо показала себя и в прошлом сезоне, и в этом. Легко с «Факелом» никому и никогда не будет.

— В последних матчах «Зениту» приходится варьировать сочетания в обороне, схемы, а также качественный и количественный состав. Насколько это сложная задача для тренерского штаба?

— Проблем всегда хватает. Сейчас они одни, в другое время — другие. Мы отталкиваемся от того, что есть на данный момент, от тех вводных, что мы имеем. У нас есть определенные вопросы, связанные с качеством в завершении. Вроде бы подходов много, но качества немного не хватает. Работаем, будем исходить из этой ситуации, будем думать, как играть так, чтобы и игра хорошая была, и очки, безусловно, нам тоже нужны.

Матч «Зенит» — «Факел» пройдет 13 августа в Петербурге и начнется в 17.30 мск.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-08-11-sergey-semak-legko-s-fakelom-nikomu-i-nikogda-ne-budet.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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