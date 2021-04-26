Ларссон прокомментировал информацию об интересе к нему «Боруссии» и «Вест Хэма»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал информацию, что им интересуются клубы из ведущих европейских чемпионатов. Об интересе к 23-летнему шведы сообщалось со стороны «Боруссии» из Дортмунда и «Вест Хэма».
«Всегда приятно, когда твое имя упоминается среди таких больших клубов, но я не хочу об этом говорить. Этим занимается мой агент, но мне льстит такой интерес.
Я должен поговорить о своем будущем с клубом. Хотят ли они, чтобы я остался, или хотят меня продать. У нас еще не было разговора.
Если поступит достаточно привлекательное предложение, нужно будет его рассмотреть, но я очень хорошо преуспеваю и в «Спартаке», — цитирует Ларссона Fotbollskanalen.
Ларссон перешел в «Спартак» из шведского «Норрчепинга» летом 2019 года. Его контракт рассчитан на 4 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
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