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Ларссон прокомментировал информацию об интересе к нему «Боруссии» и «Вест Хэма»

17:42
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал информацию, что им интересуются клубы из ведущих европейских чемпионатов. Об интересе к 23-летнему шведы сообщалось со стороны «Боруссии» из Дортмунда и «Вест Хэма».

«Всегда приятно, когда твое имя упоминается среди таких больших клубов, но я не хочу об этом говорить. Этим занимается мой агент, но мне льстит такой интерес.

Я должен поговорить о своем будущем с клубом. Хотят ли они, чтобы я остался, или хотят меня продать. У нас еще не было разговора.

Если поступит достаточно привлекательное предложение, нужно будет его рассмотреть, но я очень хорошо преуспеваю и в «Спартаке», — цитирует Ларссона Fotbollskanalen.

Ларссон перешел в «Спартак» из шведского «Норрчепинга» летом 2019 года. Его контракт рассчитан на 4 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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