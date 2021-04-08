Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом «Спартака» Ларссоном
12:26
Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Спартака» Джорданом Ларссоном, сообщает Goal.
По информации источника, немецкий клуб видит в 23-летнем шведе замену нападающему Эрлину Холанну, который может покинуть команду в летнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста красно-белых также претендует «Вест Хэм».
В сезоне-2020/21 Ларссон провел 24 матча за «Спартак», на его счету 12 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Ларссон перешел в «Спартак» из шведского «Норрчепинга» летом 2019 года. Его контракт рассчитан на 4 года.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/dortmund-consider-move-for-spartak-moscow-star-larsson-amid/1802u0jvg30ya17v4sjmeowrix
10
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...