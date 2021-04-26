«Спартак» обратился в РФС с просьбой отменить желтые карточки Максименко и Айртона

«Спартак» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой отменить желтые карточки голкипера Александра Максименко и защитника Айртона, полученные в матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Максименко и Айртон из-за дисквалификации пропустят гостевой матч 28-го тура с тульским «Арсеналом».

«Спартак» направил в КДК РФС письмо с просьбой отменить две желтые карточки. Речь идет о моментах, когда предупреждения получили Александр Максименко и Айртон", — цитирует Григорьянца РИА «Новости».

Начиная с сезона-2020/21 КДК РФС получил право отменять желтые карточки в том случае, если футболист, получая ее, пропускает следующий тур из-за дисквалификации (по регламенту РПЛ — четвертую, восьмую и так далее).