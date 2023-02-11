Кузьмичев назвал главных конкурентов Дзюбы в «Локомотиве»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» порассуждал на тему того, с кем форвард Артем Дзюба будет конкурировать в атаке команды тренера Михаила Галактионова.
— Какова вероятность того, что Дзюба начнет весенние матчи «Локомотива» в стартовом составе? Конкуренция, согласитесь, весьма серьезная. Даже если вынести за скобки Глушенкова, то в центре нападения могут сыграть Изидор, Игнатьев, Камано и 18-летний Раков.
— Молодого Ракова я бы все-таки исключил из этого списка. У Вадика другая профильная позиция. Он лучше смотрится на месте «десятки» или с краю. Камано тоже от безысходности ставили на острие атаки. Он более заточен на игру на фланге.
— Остаются Игнатьев и Изидор.
— Причем не до конца понятно, травмирован ли Изидор или нет. Странная история. Шансы Дзюбы? Все зависит от его физических кондиций. Если он более-менее в порядке, то начнет вторую часть сезона именно Дзюба.
— По футбольным качествам вы его ставите выше Изидора и Игнатьева?
— Да. Вне всякого сомнения. В этой позиции — однозначно!
— Вы думаете, Галактионов будет играть в одного чистого нападающего?
— Мне удалось посмотреть все контрольные игры железнодорожников. Исходя из увиденного, делаю вывод, что Михаил Михайлович (Галактионов. — Прим. «СЭ») изберет схему 4-2-3-1.
— Выходит, у Игнатьева будет совсем мало шансов пробиться в основу?
— Да. Если Дзюба будет в форме, Ваня окажется в запасе.
— А в чем тогда Дзюба превосходит Изидора?
— По своим физическим данным Изидор, конечно, смотрится интереснее. Но почему-то ему не хватает того, что требуется от эффективных нападающих. Голов. Он далеко не всегда цепляется за мячи. Дзюба в этом плане гораздо надежнее. Артем и сам будет иметь шансы отличиться, и способен неплохо сыграть в подыгрыше. Да, ему 34 года, но богатый опыт никуда не денешь. Не думаю, что Галактионов станет требовать от него выполнять много черновой работы, опускаться вниз. А для игры в штрафной Артем вполне подойдет железнодорожникам.
— Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, что за 13 оставшихся туров РПЛ Дзюба забьет пять мячей. Ваш прогноз?
— Пожалуй, остановлюсь на этой же цифре. Думаю, если Дзюба проведет не меньше десяти матчей, свои пять голов он точно положит. Плюс еще отдаст несколько результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2