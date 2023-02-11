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Кузьмичев назвал главных конкурентов Дзюбы в «Локомотиве»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Иван Игнатьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» порассуждал на тему того, с кем форвард Артем Дзюба будет конкурировать в атаке команды тренера Михаила Галактионова.

— Какова вероятность того, что Дзюба начнет весенние матчи «Локомотива» в стартовом составе? Конкуренция, согласитесь, весьма серьезная. Даже если вынести за скобки Глушенкова, то в центре нападения могут сыграть Изидор, Игнатьев, Камано и 18-летний Раков.

— Молодого Ракова я бы все-таки исключил из этого списка. У Вадика другая профильная позиция. Он лучше смотрится на месте «десятки» или с краю. Камано тоже от безысходности ставили на острие атаки. Он более заточен на игру на фланге.

— Остаются Игнатьев и Изидор.

— Причем не до конца понятно, травмирован ли Изидор или нет. Странная история. Шансы Дзюбы? Все зависит от его физических кондиций. Если он более-менее в порядке, то начнет вторую часть сезона именно Дзюба.

— По футбольным качествам вы его ставите выше Изидора и Игнатьева?

— Да. Вне всякого сомнения. В этой позиции — однозначно!

— Вы думаете, Галактионов будет играть в одного чистого нападающего?

— Мне удалось посмотреть все контрольные игры железнодорожников. Исходя из увиденного, делаю вывод, что Михаил Михайлович (Галактионов. — Прим. «СЭ») изберет схему 4-2-3-1.

— Выходит, у Игнатьева будет совсем мало шансов пробиться в основу?

— Да. Если Дзюба будет в форме, Ваня окажется в запасе.

— А в чем тогда Дзюба превосходит Изидора?

— По своим физическим данным Изидор, конечно, смотрится интереснее. Но почему-то ему не хватает того, что требуется от эффективных нападающих. Голов. Он далеко не всегда цепляется за мячи. Дзюба в этом плане гораздо надежнее. Артем и сам будет иметь шансы отличиться, и способен неплохо сыграть в подыгрыше. Да, ему 34 года, но богатый опыт никуда не денешь. Не думаю, что Галактионов станет требовать от него выполнять много черновой работы, опускаться вниз. А для игры в штрафной Артем вполне подойдет железнодорожникам.

— Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, что за 13 оставшихся туров РПЛ Дзюба забьет пять мячей. Ваш прогноз?

— Пожалуй, остановлюсь на этой же цифре. Думаю, если Дзюба проведет не меньше десяти матчей, свои пять голов он точно положит. Плюс еще отдаст несколько результативных передач.

Максим Глушенков (в&nbsp;центре) с&nbsp;Франсуа Камано (слева) и&nbsp;другими игроками &laquo;Локомотива&raquo;. «Дзюбу позвали в срочном порядке, так как Глушенков разочаровал Галактионова». Подробный анализ трансферов «Локо»

Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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