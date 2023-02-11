Кузьмичев уверен, что Пиняев принесет пользу «Локомотиву»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» поделился своим мнением о перспективах нападающего Сергея Пиняева в московской команде.
— Когда мы обсуждали с вами возможный переход Сергея Пиняева в «Локо», вы заметили, что москвичам в первую очередь нужно укрепить центр обороны, а потом уже думать о креативных исполнителях. Железнодорожники приобрели 28-летнего аргентинского защитника Конти. Как вам такая кандидатура?
— Изучил статистику южноамериканца. Он находился в «Бенфике» четыре года, но играл за лиссабонцев только в первом сезоне. А дальше начались аренды. Это говорит о том, что, конечно, защитник не самого высокого уровня. Ведь если португальцы кого-то приобретают, то потом весьма выгодно продают. А здесь с Конти расстались без сожаления. Он вообще ушел свободным агентом. Это немного смущает. Значит, что-то в нем не то.
— По своему уровню он сопоставим с Едваем и Мампасси?
— Нет, нет. Конечно, аргентинец сильнее, надежнее. В этом плане — усиление.
— Вы предположили, что «Локо» будет играть по схеме 4-2-3-1. Можете назвать оптимальный, на ваш взгляд, вариант средней линии?
— Если бы я был тренером, то в центре поля выбрал бы следующую тройку: Баринов — Куликов — Миранчук.
— А инсайды?
— На одном фланге, думаю, конкурировали бы Пиняев и Раков. А на другом крае играл бы Камано или Изидор, если восстановится после травмы.
— То есть Глушенкова вы даже на крае атаки пока не видите?
— Нет. Пока по спаррингам он меня не убедил.
— А как вам Пиняев в этих контрольных матчах?
— А он парень-то характерный. Я же знаю его с малых лет. У него никогда не было проблем с адаптацией в новом коллективе. По-хорошему уверенный в себе. Сейчас он привыкнет к партнерам, а они к нему. Сережа принесет пользу «Локо».
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|В
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|+/-
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
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Сочи – ЦСКА
|- : -
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2