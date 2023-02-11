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Сегодня, 09:00

Бывший директор академии «Локо» объяснил, почему клуб решил внезапно подписать Дзюбу

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» высказал свое мнение о переходе форварда Артема Дзюбы в московский клуб.

— Давайте начнем с самого громкого трансфера этой зимы — перехода Артема Дзюбы в «Локо». Кто-то восхищен этой сделкой московского клуба. Но есть и те, кто считает, что форвард с непростым характером, который к тому же последние полгода ничего не показывал, может все испортить. Вы на чьей стороне?

— Понимаете, в чем вся штука... Ведь Дзюба был на российском рынке уже достаточно давно — когда трансферное окно только открылось. Но «Локомотив», как я понимаю, тогда его даже не рассматривал. Причем от слова «совсем». Артем пытался трудоустроиться в совершенно другие клубы.

— Что же изменилось сейчас?

— Предположу, что приобретение Глушенкова не совсем устроило Галактионова. Поэтому в «Локо» решили в срочном порядке пригласить Дзюбу.

— Любопытно.

— Да. Мне кажется, что изначально тренерский штаб «Локо» рассматривал в качестве центрфорвардов прежде всего Ваню Игнатьева и Максима Глушенкова, но, видимо, за эти два сбора они не убедили наставников.

— Выходит, Дзюба — это план Б или даже С?

— Да. Как я заметил выше, его приглашение связано с тем, что Глушенков разочаровал Галактионова.

Соглашение «Локомотива» с 34-летним Дзюбой рассчитано до конца текущего сезона. Последним клубом российского футболиста была «Адана Демирспор», за которую он провел 5 матчей и забил один гол.

Максим Глушенков (в&nbsp;центре) с&nbsp;Франсуа Камано (слева) и&nbsp;другими игроками &laquo;Локомотива&raquo;. «Дзюбу позвали в срочном порядке, так как Глушенков разочаровал Галактионова». Подробный анализ трансферов «Локо»

Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Филипе Силва Малком

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Дмитрий Баринов

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