«Крылья Советов» — «Пари НН»: Раков открыл счет на 90+1-й минуте

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков забил на 90+1-й минуте матча 2-го тура РПЛ с «Пари НН» — 1:0.

Для 20-летнего игрока это второй гол в этом сезоне чемпионата России.