«Крылья Советов» — «Пари НН»: Костанца удвоил преимущество

Полузащитник «Крылья Советов» Фернандо Костанца забил на 90+7-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Пари НН» — 2:0.

Костанца отличился голом в пустые ворота.

Для бразильца это 1-й забитый мяч в сезоне РПЛ-2025/26.