«Он даже не посмотрел последнюю игру «Спартака». Салихова — о встрече с Виторией

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала «СЭ» о том, как прошла встреча с Руем Виторией, главным кандидатом на пост тренера красно-белых.

«Встреча с Руем происходила примерно через пару дней после проигрыша «Локомотиву» (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место, — рассказала Салихова. — Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась. Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры».

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба. О своем решении Зарема Салихова объявила через «СЭ» в пятницу, 21 мая. Первая часть ее заявления, где она объясняет причины - здесь.

17 мая стало известно, что совет директоров красно-белых одобрил назначение португальца на пост главного тренера. Как стало известно «СЭ», зарплата 51-летнего Руя Витории и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллиона евро в год на всех.

(Максим Алланазаров)

«Стать чемпионом — это не стратегия, это лозунг». Вторая часть заявления Заремы Салиховой