Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала «СЭ», что у нее в приоритете было уговорить Доменико Тедеско остаться на посту главного тренера красно-белых.

«Мне нужна была полная исчерпывающая информация о всех положительных и отрицательных качествах кандидатов (если я ее не получаю, то начинаю искать сама), а также я хотела предметного обсуждения: как будет играть команда, каких игроков видит тренер в составе, сколько игроков нужно приобрети конкретно под этого тренера, — сказала Салихова. — Я бы задавала эти вопросы каждому кандидату, чтобы не получилось, что нужно распродать полкоманды и приобрести несколько дорогостоящих игроков, как обычно это бывает в клубах, где отсутствуют стратегия и системность. Думаю, что никому бы не хотелось, чтобы все, что строил Доменико Тедеско, рухнуло в одночасье. Времени до начала игр катастрофически мало, экспериментировать со схемами и искать варианты просто некогда. Для меня в приоритете было уговорить Доменико остаться, предложив ему новый контракт».

«Спортивный директор для себя давно определился с тренером. Так почему же акционерам не был предоставлен хотя бы тренерский анализ команды? Ведь только мы (акционеры) рискуем материально!» — добавила она.

Тедеско покинул команду по окончании сезона, о своем решении он объявил еще в декабре. 17 мая стало известно, что совет директоров красно-белых одобрил назначение португальца на пост главного тренера. Как стало известно «СЭ», зарплата 51-летнего Руя Витории и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллиона евро в год на всех.

(Максим Алланазаров)

«Стать чемпионом — это не стратегия, это лозунг». Вторая часть заявления Заремы Салиховой