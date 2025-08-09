«Крылья Советов» — «Балтика»: гости сравняли счет

«Балтика» сравняла счет в матче 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:1.

На 62-й минуте отличился Брайан Хиль, для которого этот гол стал четвертым в чемпионате России сезона-2025/26.

Игра проходит на «Самара Арене».