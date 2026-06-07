Антонелли победил на «Гран-при Монако» и выиграл пятую гонку подряд, Ферстаппен, Норрис и Леклер сошли

Пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли выиграл гонку шестого этапа сезона-2026 «Формулы-1», которая прошла в Монако.

Итальянец одержал пятую победу подряд. Вторым финишировал гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон, который уступил Антонелли 6,271 секунды. На третьей строчке — пилот «Ред Булл» Исак Хаджар с отставанием 23,394 секунды от лидера.

Ряд гонщиков из лидирующей группы не смогли завершить заезд. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сошел на старте из-за проблем с двигателем, Ландо Норрис («Макларен») завершил гонку на 45-м круге из-за технических проблем, Шарль Леклер («Феррари») врезался в ограждение на последнем повороте на 66-м круге, после его аварии заезд был остановлен красными флагами.

Также до финиша не добрались Валттери Боттас («Кадиллак»), Оливер Берман («Хаас»), Ленс Стролл («Астон Мартин») и Карлос Сайнс («Уильямс»).

Андреа Кими Антонелли продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1», у него 156 очков. Льюис Хэмилтон вышел на вторую позицию, у него 90 очков. На третьей строчке с 88 очками идет партнер Антонелли по «Мерседес» Джордж Расселл.

«Мерседес» возглавляет Кубок конструкторов, у команды 244 очка. Второе место занимает «Феррари» (165), на третьей строчке — «Макларен» (118).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 12 по 14 июня в Барселоне (Испания).