Бакаев — о переходе в «Локомотив»: «Я с первого дня почувствовал, что это мое место»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев после перехода в московский клуб поделился впечатлениями.

«Я с первого дня почувствовал, что это моё место», — цитирует 29-летнего игрока клубная пресс-служба.

По словам Бакаева, его агент сообщил, что «Локомотив» и главный тренер Михаил Галактионов проявили серьезный интерес к его кандидатуре. После этого он сам захотел перейти в «Локомотив».

«Подумал: «Круто!» Значит, работа, проделанная в «Химках» и в целом за всю карьеру, прошла не зря. Понимают, что я могу принести пользу в такой команде, как «Локомотив», — рассказал Бакаев о своей первой реакции на вариант с московским клубом.

В сезоне-2024/25 Бакаев в 28 матчах за «Химки» забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. В текущем сезоне у него 1 гол и 1 передача в 4 матчах.

