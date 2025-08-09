Корнеев: «Понимаю Пиняева, который отказал ЦСКА»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» отдал должное универсализму нападающего «Локо» Александру Руденко.

— Пиняев восстановился, вернулся на поле. Он усадит в запас Руденко?

— Руденко мультифункциональный игрок! Думаю, Галактионов скорее поменяет Бакаева на Пиняева.

— Понимаете Сергея, который не захотел уходить в ЦСКА?

— Да, вполне. Игрок хочет уехать в Европу, и из «Локомотива» ему это будет легче сделать.

— А он действительно может уехать в серьезный европейский клуб?

— Если Пиняев продолжит прогрессировать, то все точно реально.

— Усилит ли Рамирес «Локомотив»?

— Не уверен. Он взят как игрок ротации.

20-летний полузащитник Пеняев в сезоне-2024/25 в 38 матчах за «Локомотив» забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. В сезоне-2025/26 у него 1 гол в 2 матчах.

26-летний нападающий Руденко в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 2 передачи в 4 матчах. В прошлом сезоне у него было 7 голов и 3 передачи в 35 играх.

