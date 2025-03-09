«Крылья Советов» — «Акрон»: Дзюба, Сергеев и Зиньковский выйдут на поле с первых минут

«Крылья Советов» и «Акрон» объявили составы на матч 20-го тура РПЛ.

У тольяттинцев в стартовом составе выйдет нападающий Артем Дзюба, которому нужно забить один гол, чтобы опередить Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Крылья Советов»: Песьяков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Галдамес, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, И. Дмитриев, Сергеев.

Запасные: Фролов, Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Печенин, Ежов, Гагнидзе, Иванисеня, Рахманович, Цыпченко, Бабаев.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.

Запасные: Волков, Бардыбахин, Бокоев, Пауло Витор, Москвичев, Хубулов, Галоян, Болдырев, Эсанов, Джаковац, А. Дмитриев, Грибов.

Матч «Крылья Советов» — «Акрон» состоится в воскресенье, 9 марта и начнется в 16.30 (мск).