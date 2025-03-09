Уткин: «Альба — большой специалист, у него все получится в «Ростове»

Даниил Уткин, полузащитник «Ростова», выступающий за «Ахмат» на правах аренды, высказался о назначении Джонатана Альбы после увольнения Валерия Карпина.

«Не знаю, как скажется на моем будущем уход Карпина из «Ростова», посмотрим. В принципе, тренерский штаб там остался тем же, Джонни, Джонатан Альба, меня знает, но вопрос — будет ли он на меня рассчитывать, когда я вернусь. А так, я хорошо знаю Джонни — узнавал у Карпина, откуда он его взял и так далее. Альба — большой специалист, у него большое будущее. Возглавить «Ростов» — это огромный вызов для него, я думаю, что у него все получится. Меня вообще не удивило, что главным тренером назначили именно Альбу, потому что я изнутри видел, кто как работает и какую функцию выполняет. Так что я был уверен, что рано или поздно он возглавит команду. Джонни действительно многое делал», — сказал Уткин «РБ Спорт».

После ухода Карпина с поста главного тренера «Ростова» 43-летний испанский специалист Джонатан Альба возглавил команду. Джонатан работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика.