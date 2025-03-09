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Уткин: «Альба — большой специалист, у него все получится в «Ростове»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Даниил Уткин, полузащитник «Ростова», выступающий за «Ахмат» на правах аренды, высказался о назначении Джонатана Альбы после увольнения Валерия Карпина.

«Не знаю, как скажется на моем будущем уход Карпина из «Ростова», посмотрим. В принципе, тренерский штаб там остался тем же, Джонни, Джонатан Альба, меня знает, но вопрос — будет ли он на меня рассчитывать, когда я вернусь. А так, я хорошо знаю Джонни — узнавал у Карпина, откуда он его взял и так далее. Альба — большой специалист, у него большое будущее. Возглавить «Ростов» — это огромный вызов для него, я думаю, что у него все получится. Меня вообще не удивило, что главным тренером назначили именно Альбу, потому что я изнутри видел, кто как работает и какую функцию выполняет. Так что я был уверен, что рано или поздно он возглавит команду. Джонни действительно многое делал», — сказал Уткин «РБ Спорт».

После ухода Карпина с поста главного тренера «Ростова» 43-летний испанский специалист Джонатан Альба возглавил команду. Джонатан работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика.

Источник: «РБ Спорт»
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Валерий Карпин
Даниил Уткин
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
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Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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ЦСКА

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