Девушка Вендела — о расизме в матче с «Факелом»: «Недопустимая ситуация!»

Девушка полузащитника «Зенита» Вендела, Лала, отреагировала на инцидент с расистскими выпадами в адрес футболиста во время матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

На своей странице в соцсетях она заявила: «Недопустимая ситуация! Обидно, что наш последний полугодовой период в России омрачён очередным проявлением расизма!»

На 74-й минуте игры Вендел получил удаление за нецензурный жест, который, как позже выяснилось, стал ответной реакцией на расистские выкрики с трибун. Клуб намерен обжаловать решение арбитра о красной карточке перед предстоящим матчем против «Спартака».