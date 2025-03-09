«Крылья Советов» — «Акрон»: гости ведут в счете после первого тайма благодаря голу Дзюбы

«Акрон» обыгрывает «Крылья Советов» по итогам первого тайма матча 20-го тура РПЛ — 1:0.

Автором гола на 9-й минуте стал форвард тольяттинской команды Артем Дзюба, который забил 234-й мяч в профессиональной карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, превзойдя достижение Александра Кержакова.

Матч команд проходит на «Самара Арене» в Самаре.