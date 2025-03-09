Ларин объяснил большие зимние траты клубов РПЛ высокой конкуренцией: «Слишком принципиальные зарубы пошли»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результатах зимнего трансферного окна в РПЛ.

«Я удивлен тем, что такие траты. Я приверженец того, что футбол — это социальная история, его любят миллионы болельщиков, но я не сомневаюсь, что эти миллионы могут ходить и смотреть на Ивановых, Петровых и Сидоровых, а не на легионеров. Когда такие деньги тратятся на легионеров, да и вообще в футболе — для меня это не очень понятно. Возможно, без этого нельзя, я не знаю. Но просто сейчас я в этом никакого особо смысла не вижу, тем более, когда нет еврокубков. Просто слишком принципиальные уже пошли зарубы, я говорю сейчас про «Спартак» с «Зенитом», — сказал Ларин «СЭ».

Согласно данным Transfermarkt, клубы РПЛ потратили 167,3 млн евро за оба трансферных окна в сезоне-2024/25.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

(Александр Абустин)