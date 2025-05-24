«Краснодар» стал чемпионом России в первый раз

«Краснодар» впервые стал чемпионом России.

«Быки» (67 очков) в матче заключительного, 30-го тура РПЛ разгромили «Динамо» (3:0), и опередили «Зенит», который победил «Ахмат» (3:0).

«Краснодар» — седьмая команда, которая выиграла чемпионат страны, и третья не из Москвы и Санкт-Петербурга после «Алании» (1995) и «Рубина» (2008, 2009).

В сезоне-2023/24 «быки» до последнего тура претендовали на золото и финишировали вторыми. До этого клуб Сергея Галицкого трижды брал бронзовые медали.

Команды, которые становились чемпионами России

«Спартак» — 10 раз

«Зенит» — 10

ЦСКА — 6

«Локомотив» — 3

«Рубин» — 2

«Алания» — 1

«Краснодар» — 1