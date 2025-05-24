Форвард «Спартака» Угальде с 17 голами стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром сезона-2024/25 в РПЛ.

22-летний костариканец отметился одним голом в матче против «Химок» (2:0) в 30-м туре чемпионата России. Угальде завершил сезон с 17 забитыми мячами.

Вторым в гонке бомбардиров стал форвард «Рубина» Мирлинд Даку — 15 голов. Третье место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — 14.

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.