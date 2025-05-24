«Краснодар» разгромил «Динамо» и стал чемпионом России

«Краснодар» дома переиграл московское «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ — 3:0. Команда Мурада Мусаева стала победителем РПЛ в сезоне-2024/25.

Счет на 46-й минуте открыл Джон Кордоба. На 82-й минуте второй мяч «быков» забил Никита Кривцов. Окончательный счет на 90+10-й минуте с пенальти установил Эдуард Сперцян.

«Краснодар» (67 очков) финишировал на первом месте в РПЛ и впервые в истории стал чемпионом России.

«Динамо» (56) пропустило ЦСКА (59) и «Спартак» (57), завершив сезон на пятой строчке в турнирной таблице.