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«Краснодар» — «Сочи»: Нобоа забил после ошибки Сафонова

20:56
1 мая. «Краснодар» — «Сочи». Нобоа празднует забитый гол. Фото ФК «Сочи».
1 мая. «Краснодар» — «Сочи». Нобоа празднует забитый гол. Фото ФК «Сочи».
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Полузащитник «Сочи» Кристина Нобоа забил гол в добавленное ко второму тайму время матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара».

Эквадорец вошел в штрафную и нанес удар с острого угла. Голкипер «быков» Матвей Сафонов допустил ошибку и пропустил мяч в ближний угол.

Краснодар — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры