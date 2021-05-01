«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Сочи»

«Краснодар» на своем поле проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу сочинцев.

В начале матча счет открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти.

В середине второго тайма защитник «быков» Дмитрий Стоцкий сравнял счет. Затем хозяева остались в меньшинстве, так как хавбек Реми Кабелла получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В концовке второго тайма победу «Сочи» принес точный удар нападающего Антона Заболотного. Уже в добавленное время Нобоа оформил дубль и поставил точку в матче.

«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» остался на 10-й строчке (38 очков).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

«Краснодар» — «Сочи» — 1:3 (0:1)

Голы: Нобоа, 6 — с пенальти (0:1). Стоцкий, 59 (1:1). А.Заболотный, 85 (1:2). Нобоа, 90+4 (1:3).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Ионов (Смольников, 78), Газинский (Ари, 89), Стоцкий (Уткин, 78), Кабелла, Классон (Вандерсон Масиэл, 67), Вилена, Олссон, Кайо, Берг (Сулейманов, 89).

«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Маргасов, Заика (Набиуллин, 89), Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, А.Заболотный (Барсов, 90), Руденко (Жоаузинью, 65. Дуганджич, 84).

Предупреждения: Стоцкий, 5. Пруцев, 14. Кабелла, 49. Терехов, 61. Юсупов, 81.

Удаление: Кабелла, 79.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Сейфетдинов (Казань), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Шадыханов. Мурашов (оба — Москва).

1 мая. Краснодар. Стадион «Краснодар».