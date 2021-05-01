«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Сочи»
«Краснодар» на своем поле проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу сочинцев.
В начале матча счет открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти.
В середине второго тайма защитник «быков» Дмитрий Стоцкий сравнял счет. Затем хозяева остались в меньшинстве, так как хавбек Реми Кабелла получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В концовке второго тайма победу «Сочи» принес точный удар нападающего Антона Заболотного. Уже в добавленное время Нобоа оформил дубль и поставил точку в матче.
«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» остался на 10-й строчке (38 очков).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
28-й тур
«Краснодар» — «Сочи» — 1:3 (0:1)
Голы: Нобоа, 6 — с пенальти (0:1). Стоцкий, 59 (1:1). А.Заболотный, 85 (1:2). Нобоа, 90+4 (1:3).
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Ионов (Смольников, 78), Газинский (Ари, 89), Стоцкий (Уткин, 78), Кабелла, Классон (Вандерсон Масиэл, 67), Вилена, Олссон, Кайо, Берг (Сулейманов, 89).
«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Маргасов, Заика (Набиуллин, 89), Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, А.Заболотный (Барсов, 90), Руденко (Жоаузинью, 65. Дуганджич, 84).
Предупреждения: Стоцкий, 5. Пруцев, 14. Кабелла, 49. Терехов, 61. Юсупов, 81.
Удаление: Кабелла, 79.
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Сейфетдинов (Казань), Воронцов (Ярославль).
ВАР: Шадыханов. Мурашов (оба — Москва).
1 мая. Краснодар. Стадион «Краснодар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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