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«Краснодар» — «Сочи»: видео всех голов матча РПЛ

20:55
1 мая. Краснодар. «Краснодар» — «Сочи». Гол Нобоа с пенальти. Фото ФК «Сочи».
1 мая. Краснодар. «Краснодар» — «Сочи». Гол Нобоа с пенальти. Фото ФК «Сочи».
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«Краснодар» дома уступил «Сочи» (1:3) в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

6-я минута: первый гол Кристиана Нобоа

59-я минута: гол Дмитрия Стоцкого

85-я минута: гол Антона Заболотного

(видео появится позже)

90+4-я минута: второй гол Кристиана Нобоа

(видео появится позже)

«Сочи» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — 38 баллов и 10-я строчка.

Краснодар — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры