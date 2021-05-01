«Краснодар» — «Сочи»: видео всех голов матча РПЛ
«Краснодар» дома уступил «Сочи» (1:3) в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.
6-я минута: первый гол Кристиана Нобоа
59-я минута: гол Дмитрия Стоцкого
Гол Дмитрий Стоцкого.#КраснодарСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 1, 2021
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/y40V5zR2sm
85-я минута: гол Антона Заболотного
(видео появится позже)
90+4-я минута: второй гол Кристиана Нобоа
(видео появится позже)
«Сочи» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — 38 баллов и 10-я строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю