«Краснодар» уступал 0:2, но победил «Ростов» благодаря голу Кордобы на 90+5-й минуте

«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» в матче 11-го тура РПЛ — 3:2.

Счет был открыт на 23-й минуте хавбеком «Ростова» Данилом Глебовым. На 41-й минуте голом отметился Мохаммед Мохеби.

Во втором тайме хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян отыграл один гол. На 80-й минуте Сперцян навесил на ближнюю штангу, откуда Хуниор Алонсо забил еще один мяч. На 90+5-й минуте Джон Кордоба забил побдный гол.

После этого матча «Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» (10) остался на 13-м месте.

21 октября «быки» сыграют с «Балтикой». «Ростов» днем позже встретится с «Ахматом» в 12-м туре РПЛ.