«Краснодар» — «Ростов»: видео голов матча

«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» в матче 11-го тура чемпионата России — 3:2.

Счет на 23-й минуте открыл Данил Глебов. На 41-й минуте первый гол в сезоне забил иранский хавбек Мохаммад Мохеби. На 50-й минуте один мяч отыграл хавбек «быков» Эдуард Сперцян. На 80-й минуте Хуниор Алонсо головой через рикошет от спины игрока «Ростова» Николая Комличенко забил второй гол.

На 90+5-й минуте Джон Кордоба забил мяч в ворота соперника и принес победу «Краснодару».

23-я минута. Глебов — 0:1.

41-я минута. Мохеби — 0:2

50-я минута. Сперцян 2:1

80-я минута. Алонсо через рикошет от спины Комличенко. 2:2

90+5-я минута. Кордоба — 3:2